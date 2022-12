James Rodríguez está en duda para el regreso de Olympiacos: no lo quieren arriesgar en Copa

Las diferentes competencias en el mundo del fútbol están próximas a regresar. Nos encontramos a escasos días de que finalice el Mundial Qatar 2022 y con ello termina el parón que generó la cita orbital debido al calendario inusual que tomó el certamen internacional. Olympiacos se prepara para la Copa de Grecia, donde se tenía en mente que James Rodríguez liderara el equipo.

Según ha trascendido en los últimos días, el mediocampista cucuteño estuvo lesionado recientemente, no obstante, la prensa griega anunció que el exReal Madrid ya retorno a entrenamientos junto a sus compañeros y que de por sí podría ser tenido en cuenta por Míchel González para lo que será su regreso a competencias oficiales.

Publicidad

Si bien se dice que está en condiciones para retomar competencia, en 'To10' de Gracia informaron que el talentoso futbolista colombiano no estaría e los planes del estratega español, pues no lo quieren "arriesgar" en el partido de Copa que disputarán este jueves frente a Atromitos. "James Rodríguez está bien, se entrenó ayer por primera vez con normalidad, pero Mitchell no parece dispuesto a arriesgar su participación desde el comienzo del partido", expresó el medio citado.

Así las cosas, todo parece indicar que tendremos que esperar un poco más para volver a ver a Rodríguez Rubio en los terrenos de juego, donde se ha sabido ganar un espacio tanto en el onceno titular de Olympiacos como entre el corazón de la hinchada que ya ha podido cantar los goles del cucuteño.

James Rodríguez, volante colombiano, del Olympiacos Twitter oficial del Olympiacos

Publicidad



Recordemos que después de ese compromiso de Copa que disputaran este jueves, tendrán acción en la Liga de Grecia el próximo miércoles 21 de diciembre, en lo que será un duelo válido por la jornada 14 del rentado frente al PAS Giannina.

Cabe destacar que mientras estuvo el parón por el Mundial Qata 2022, los dirigidos por Míchel González tuvieron tres partidos de fogueo frente a Huddersfield Town, Standard Lieja y Nottingham Forest; encuentros que dejaron un buen balance de dos victorias y un empate.

Publicidad

¿Cómo le ha ido a James Rodríguez en Olympiacos?

Desde su llegada a la 'leyenda', James Rodríguez logró demostrar su gran talento con el esférico. A los pocos días de la firma de su contrato recibió la convocatoria al partido, al cual posteriormente terminó actuando como titular. Ahora, luego de un par de meses desde que viste los colores del conjunto de El Piero, suma ocho partidos disputados, de los cuales siete han sido como inicialista, en los que además suma dos goles y dos asistencias.