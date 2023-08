James Rodríguez "está evolucionando en su adaptación" y se acerca a su debut con Sao Paulo

El Sao Paulo de Brasil, nuevo equipo de James Rodríguez, logró poner a festejar a su afición, danto un paso importante en la búsqueda del título de la Copa Sudamericana. Y es que los dirigidos por Dorvial Júnior desataron la euforia de sus hinchas al remontarle la serie al San Lorenzo y hacerse merecedores de un cupo a los cuartos de final del certamen continental.

No obstante, esa no fue el único acontecimiento que fue motivo de festejos para la 'torcedora' del cuadro 'tricolor', pues según el entrenador del conjunto paulista, en la rueda de prensa post partido, el flamante refuerzo que llegó está próximo a hacer su debut con la camiseta del Sao Paulo.

De este modo, el estratega brasileño dio mayores detalles sobre la adaptación del experimentado mediocampista colombiano de 32 años; y además, insinuó la posibilidad de que el exReal Madrid haga su tan esperado debut en el campo este próximo fin de semana, enfrentando al poderoso Flamengo en el emblemático estadio Maracaná.

“James Rodríguez está evolucionando. Es un proceso un poco más lento. Pero eso no quiere decir que de repente no lo tengamos en condiciones el domingo. No sabemos cuántos minutos, pero sí el tiempo que tarda en buscar una readaptación, es importante que esto suceda. Por eso seguimos hablando día a día, que es lo que estamos haciendo siempre para que reduzcamos este tiempo para su readaptación”, fueron las palabras del timonel del Sao Paulo.

Aunque Dorival Júnior no confirmó rotundamente la inclusión del habilidoso mediocampista colombiano en la alineación, sugirió que el cucuteño podría disfrutar de unos minutos en el siguiente partido.

James Rodríguez, mediocampista del Sao Paulo. @SaoPauloFC

Recordemos que de darse su debut este domingo, James Rodríguez lo podrá hacer en un escenario que le trae grandes recuerdos, luego de aquella brillante actuación en el Mundial 2014, específicamente en el emocionante encuentro contra Uruguay en los octavos de final, donde marcó un doblete, y además logró un golazo que lo hizo merecedor del 'Premio Puskas' más adelante.

El próximo capítulo de esta emocionante saga futbolística está programado para el domingo 13 de agosto, cuando Sao Paulo visite al Flamengo en un enfrentamiento que tendrá lugar a las 4:30 p.m., hora de Colombia, como parte de la decimonovena jornada del Brasileirao.

Recordemos que el último compromiso oficial de James Rodríguez fue el pasado 9 de abril, en el clásico de Grecia entre Panathinaikos y Olympiacos, en el que el mediocampista cucuteño disputó solo el primer tiempo.