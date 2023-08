James Rodríguez está listo para su debut con Sao Paulo: viajó con el equipo a Rio de Janeiro

James Rodríguez está listo para hacer su debut con el Sao Paulo en el partido contra Flamengo en el estadio Maracaná. El mediocampista colombiano ha completado dos semanas de entrenamientos y adaptación con el equipo, lo que lo ha dejado en óptimas condiciones físicas para jugar y de ese modo, Dorvial Júnior decidió incluirlo en el listado de viajeros a Rio de Janeiro.

Aunque no ha participado en un partido oficial desde abril, James Rodríguez podría tener minutos en este emocionante enfrentamiento correspondiente a la jornada 19 del Brasileirao, en un partido que será clave para el cuadro 'tricolor'.

La inclusión de James en el grupo de viajeros es una señal clara de que su debut es inminente. Además, sería en un escenario ideal para el habilidoso mediocampista cucuteño, quien podría sumar sus primeros minutos en un estadio que le trae gratos recuerdos como lo es el mítico Maracaná, donde ha tenido una de sus mejores noches en su carrera, cuando brilló con la Selección Colombia en el duelo de octavos de final contra Uruguay, en el Mundial de Brasil 2014.

Recordemos también, que más allá de haber incluido el listado de viajeros, a lo largo de la semana el estratega del Sao Paulo reveló más detalles sobre lo que podría ser el debut del exReal Madrid.

“James está evolucionando. Es un proceso un poco más lento. Pero eso no quiere decir que de repente no lo tengamos en condiciones el domingo. No sabemos cuántos minutos, pero si el tiempo que tarda en buscar una readaptación, es importante que esto suceda. Por eso seguimos hablando día a día, que es lo que estamos haciendo siempre para que reduzcamos este tiempo para su readaptación”, comentó tras la victoria sobre San Lorenzo.

Recordemos que Sao Paulo ha tenido una temporada irregular en el Brasileirao, ocupando actualmente el noveno lugar con 26 puntos, a 18 unidades de distancia del líder Botafogo. Sin embargo, la buena noticia es que se encuentra cerca de los puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2024, estando a solo 5 completoss de equipos como Flamengo, Fluminense y Palmeiras.

Y es que, la inclusión de James Rodríguez podría significar una gran ayuda para el cuadro 'tricolor' que en los últimos tres compromisos del rentado local ha sumado dos derrotas y un empate. Por lo tanto, la presencia del cucuteño, junto a Lucas Moura, ilusiona a la afición paulista, que espera que su equipo retome la senda de la victoria.

El partido entre Flamengo y Sao Paulo está programado para el domingo 13 de agosto a las 4:30 p.m. hora colombiana. Después de este encuentro, los dirigidos por Dorvial Júnior se prepararán para afrontar la semifinal de la Copa de Brasil contra Corinthians, donde buscarán revertir un marcador adverso de 2-1 en contra.