"James Rodríguez está sano y no se encuentra lesionado, lo que está es aburrido"

El presente de James Rodríguez sigue siendo noticia, más aún luego de que no estuviera presente en el debut de la Liga de Qatar con Al-Rayyan, el pasado miércoles, en donde el equipo del colombiano perdió por la mínima diferencia contra Al-Shamal. Justamente, en este encuentro se esperaba que el cucuteño viera acción, pero no fue así.

Cuando el conjunto del exjugador de Real Madrid reveló la nómina titular, Rodríguez Rubio no hacía parte del equipo inicialista y tampoco estaba en el banquillo de suplentes, hecho que sorprendió a todos los seguidores del futbolista de la Selección Colombia.

Luego de eso, un periodista en Qatar publicó que James David estaba lesionado y que sería algo de gravedad, pero el mismo volante ofensivo salió a desmentir toda esa situación que ya armaba revuelo en las redes sociales por el futuro del mediocampista.

Ahora bien, este viernes, nuestro director general, Javier Hernández Bonnet, reveló nuevas informaciones sobre el estado en el que está James Rodríguez en estos momentos, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Está bueno y sano, no se encuentra lesionado, que lo que está es aburrido. Está esperando a llegar a un acuerdo con Al-Rayyan para deshacer el contrato, por eso no juega, según dicen las fuentes, está en buenas condiciones, pero no se sabe si está bien futbolísticamente porque no juega", expresó en el programa radial.

Además, en esa misma vía, entregó más detalles de lo que estaría buscando el volante nacido en Cúcuta y que tiene contrato vigente con Al-Rayyan, a donde llegó procedente de Everton, de Inglaterra.

"Lo que no han podido encontrar es una escala salarial que se le parezca a lo que se gana en el Al-Rayyan, así es muy complicado, quiere terminar el contrato, con un salario bueno, pero no hay ningún club que le pueda dar ese dinero", puntualizó.