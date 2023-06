James Rodríguez estaría lejos de su regreso al Everton: "No lo veo como un jugador tipo Dyche"

El tiempo sigue avanzando y todavía no se desconoce cuál será el próximo destino de James Rodríguez, si bien se ha sabido que hay varios pretendientes que se interesan en tenerlo entre sus filas, hasta que no haya un pronunciamiento oficial de las partes, la información no deja de pasar como una simple versión.

Luego de su salida prematura de Olympiacos, el habilidoso mediocampista cucuteño se dispuso a entrenarse de forma individual para mantener su forma y estar en óptimas condiciones que le permitan seguir acaparando candidatos.

Así las cosas, hace algunas semanas el periodista Christian Martín reveló una información con respecto al exReal Madrid, quien tendría varios pretendientes en la Premier League, donde dejó gradas sensaciones tras lo realizado en el Everton.

"Ha dejado un buen recuerdo y que las puertas de la Premier League estarían abiertas [...] Las averiguaciones han estado por parte de Crystal Palace, de Bournemouth, del mismo Everton y también va a aparecer el interés de España que es la base de James en Europa”, comentó el comunicador argentino.

No obstante, con el pasar del tiempo y ante la apertura del mercado de transferencias parece no haber habido ningún acercamiento hasta el momento por parte de los equipos mencionados, eso sí Rodríguez Rubio ha estado en los planes de equipos Turcos y brasileños, de los cuales ya ha habido ofertas.

Recientemente, un exfutbolista de los 'toffees' y ahora comentarista le 'bajó el dedo' a la llegada de James Rodríguez al Everton, al indicar que no entiende de donde ha nacido la información de un supuesto regreso y que además el cucuteño no encajaría en el esquema del actual entrenador del equipo azul de Merseyside.

“¿Quién ha estado diciendo que el Everton es uno de los equipos interesados? Porque realmente no lo veo como un jugador tipo Dyche. Eso es seguro. Eso es todo nuevo para mí”, comentó Kevin Campbell, para 'Goodison News'.

Cabe recordar que Yerry Mina no estuvo en los planes del estratega inglés por varios compromisos, y no fue sino hasta el final de temporada que el zaguero pudo sumar minutos y ganarse la titularidad antes de su partida del cuadro inglés.

De este modo, y ante el extenso tiempo que dura este mercado de transferencias, solo resta esperar cuál será el nuevo destino de James Rodríguez, quien ha demostrado que quiere mantenerse activo en el fútbol y compitiendo en la elite, al igual que pretende seguir siendo parte de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.