James Rodríguez: “Fue genial trabajar con Jupp Heynckes, me dio la confianza que necesitaba”

En la despedida del técnico alemán, a quien le quedan dos partidos con el Bayern Múnich, el jugador colombiano no reparó en elogios para el hombre que le dio la confianza en la presente temporada.

Luego de que Jupp Heynckes dijo que James Rodríguez "es un genio del fútbol", este viernes fue el turno para el colombiano de no escatimar en elogios para con el actual entrenador del Bayern Múnich.

James se mostró feliz de haber estado bajo las órdenes del técnico alemán y afirmó al periódico 'Abendzeitung' que "es un entrenador que ha visto todo en el mundo del fútbol".

"Fue genial trabajar con él, Heynckes me enseñó todos los días, me hizo sentir mejor. Me dio la confianza que necesitaba, fue una gran sensación y espero poder devolver esa confianza", sostuvo el colombiano.

El número '11' de los bávaros se mostró satisfecho por lo logrado esta temporada con el equipo alemán y volvió a referirse a lo cómodo que se siente vistiendo los colores del actual campeón de la Bundesliga.

"El Bayern es un gran club, cada año se trabaja por conseguir todos los títulos, ese es mi objetivo también. Tenemos jugadores increíbles de una calidad inmensa", señaló.

Jupp Heynckes dirigirá sus últimos dos partidos con el Bayern Múnich. El primero de ellos será este sábado por la última fecha de la Bundesliga frente al Stuttgart y ocho días después, estará disputando la final de la Copa de Alemania contra Frankfurt.

