James Rodríguez fue sorprendido y tuvo un curioso reclamo en el camerino de Sao Paulo

James Rodríguez ya ha empezado su historia con el Sao Paulo. Luego de haber generado gran expectativa con su llegada al conjunto 'tricolor', el pasado domingo logró hacer su debut en el fútbol brasileño con la camiseta del conjunto paulista.

Y es que más allá de haber dejado buenas sensaciones en su primera media hora de juego en el balompié de Brasil, en el empate 1-1 contra Flamengo en el estadio Maracaná durante la jornada 19 del Brasileirão.

No obstante, pasada la página del duelo liguero, el equipo del mediocampista cucuteño tuvo la difícil tarea de medirse frente al Corinthians, en un partido definitivo por la semifinal de la Copa de Brasil.

Más allá de la importancia del duelo frente al 'timao', también fue una fecha especial para James Rodríguez, quien tuvo la oportunidad de experimentar su primer partido en el estadio Morumbí, como jugador del Sao Paulo.

Finalmente, la historia terminaría en sonrisas para el cuadro 'tricolor', que logró superar 2-0 al Corinthians, con gol de Lucas Moura, lo que le permitió al equipo dirigido por Dorvial Júnior, remontar la serie y clasificar a la final de la Copa de Brasil.

Eso sí, más allá de que fue la primera vez que James Rodríguez fue parte de un partido en el Morumbí, como futbolista del Sao Paulo, no tuvo minutos de juego en el enfrentamiento. No obstante, más allá de no ver acción, logró tener su primera experiencia en condición de local en la casa del cuadro 'tricolor'.

Y es que entre esa experiencia pudo ver cuál será su puesto en el camerino y fue en ese momento en el que se llevó una sorpresa y realizó un curioso reclamo para las cámaras del equipo.

En el video grabado en el vestuario, se ve al habilidoso mediocampista cucuteño bromear con la foto que encontró en el que será su nuevo puesto al interior del camerino del Morumbí.

“Es una cara muy seria. Yo soy un tipo con cara feliz, siempre sonriendo”, expresó de entrada Rodríguez Rubio.

Pero no se quedó ahí y enfatizó que la foto que “esto es muy serio”, señalando nuevamente la imagen.

De entrada, los aficionados de Sao Paulo tomaron con buena onda esa reacción de James Rodríguez, quien desde su llegada ha mostrado su alegría por ser parte del cuadro 'tricolor'.

Ahora se espera que en el próximo enfrentamiento del equipo dirigido por Dorvial Júnior, contra el Botafogo, que también pretendió a James Rodríguez, el cucuteño pueda ser inicialista y tener acción en el partido que se disputará en el Morumbí, este sábado a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia).