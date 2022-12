James Rodríguez ilusiona a los hinchas de Olympiacos: ya tiene fecha para su regreso a la acción

El Olympiacos aprovechó el parón de la liga local por el Mundial Qatar 2022 para hacer una pretemporada en territorio español y, por supuesto, en Grecia. El colombiano James Rodríguez estuvo presenta en toda esta etapa de trabajo, sin embargo, en el último juego preparatorio del conjunto de 'El Pireo' se ausentó como medida preventiva de salud y por ende, su regreso sería esta semana por la Copa del mencionado país europeo.

El sábado pasado el club 'blanquirrojo' se midió contra el Nottingham Forest de Inglaterra y llamó la atención que el cucuteño no fue tenido en cuenta ni en el banco de suplentes. Según el medio 'La Gazzeta de Grecia', la no alineación de Rodríguez Rubio fue para cuidar al volante 'cafetero': "James no estaría al 100% por sus problemas en los tendones, por lo que el Olympiacos decidió protegerlo", fue la información que reveló dicho portal.

Esta decisión la habría tomado el técnico Michel González con el objetivo de tener disponible al exjugador del Real Madrid para el encuentro del próximo jueves 15 de diciembre contra Atromitos por la Copa griega. Según 'Fos Ton Spor', "se espera que James Rodríguez esté presente y reclame un lugar en la alineación titular".

Cabe resaltar, que, el cucuteño si tuvo minutos contra el Standard Lieja el pasado 4 de diciembre, juego en el cual coincidió con su compatriota Steven Alzate.

¿Cómo ha sido el rendimiento de James Rodríguez en el Olympiacos?

Desde su llegada al club griego, el 'cafetero' ha disputado 8 juegos en los cuales ha logrado anotar dos goles y dar dos asistencias.

¿Cómo va el Olympiacos en la Superliga de Grecia?

Los de El Pireo tuvieron un arranque complicado en la liga local, pero poco a poco se fueron reponiendo y actualmente ocupan la cuarta casilla con 25 puntos. A esta altura del campeonato, se ven superados en la tabla de posiciones por Panathinaikos (1ro), AEK Atenas (2do) y PAOK Tesalónica (3ro).

