James Rodríguez: "Juego desde los 14 años, son muchos kilómetros y el cuerpo siente"

El volante James Rodríguez, del Everton de Inglaterra, apareció este martes en Twitch y tocó algunos temas de su vida profesional, entre las que destacó la edad en la que posiblemente se retire.

"Yo creo que esta bien hasta los 35 años, yo juego desde los 14 años, son muchos kilómetros y el cuerpo lo siente. No se donde me voy a retirar, pero quiero seguir por el mundo del futbol", dijo Rodríguez en la transmisión en vivo.

Y añadió que, "quiero ser presidente de algún club, estoy estudiando para eso, estoy haciendo un master. También quiero darme un año sabático para hacer todo lo que quiero".

Por otro lado, Rodríguez Rubio se refirió ha cómo ha sido su carrera profesional y los sacrificios que tuvo hacer para llegar a conseguir lo que ha cosechado desde que debutó profesionalmente.

"El fútbol fue la pasión mía y ese fue el sueño que siempre quise. Yo me fui como a los 15 años para Banfield, estaba muy joven y dije si quiero ser alguien tengo que irme, el fútbol en Colombia es bueno, pero a futuro si uno quiere ser alguien tiene que irse", sentenció el talentoso mediocampista colombiano.

Finalmente, el jugador de Everton se refirió a las críticas que recibe y cómo las maneja. "Siempre hay que ser como es uno, hay gente que piensa otras cosas. Yo cuando entro a un campo de fútbol solo quiero hacer las cosas bien, solo quiero ganar, cuando quiero ganar no le copio a nadie, esa es mi fuerza. Cuando entro al campo soy otro, pero afuera se que tengo que ser James, esa persona humilde que le gusta estar con los amigos y la familia".

"A mi me han juzgado de ser agrandado y estoy acostumbrado a eso, con la crítica destructiva yo no voy, tu no eres maquina y puedes fallar. Hay que acostumbrarse, pero que ya te digan cosas y se metan con tus seres queridos con eso no voy", sentenció James Rodríguez.