James Rodríguez: "Jugar en la Selección Colombia es algo que me da moral"

¡No se conforma! Frente a su buen presente y alza futbolística, James Rodríguez ha tomado la palabra y afirmó que todavía no ha llegado a su nivel máximo, misma razón por la que se sigue preparando.

Asistidor y figura el pasado fin de semana con Sao Paulo, luego de ser una de las principales figuras de la victoria por 3-0 sobre Gremio en el Brasileirao, el mediocampista colombiano ha sido centro de elogios y comentarios destacados por parte de la hinchada paulista y los medios locales. Sin embargo, el cucuteño no se conforma y se refirió sobre su presente.

“Todavía no he alcanzado la forma física ideal. Siempre pienso en poder ayudar al equipo jugando bien, pero voy en buena dirección. Contra Gremio me sentí muy bien, feliz, ayudé al equipo a ganar; hicimos un gran partido”, dijo inicialmente James Rodríguez, al ser cuestionado sobre las últimas buenas presentaciones que lo han dejado ‘bien parado’, también por el hecho de que físicamente se ve a un jugador recuperado, participativo e involucrado en el juego.

Y justamente, una muestra de eso fue su participación en la Selección Colombia, donde marcó un gol en la igualdad 2-2 con Uruguay y fue clave dentro del esquema ‘cafetero’, en el empate 0-0 frente a Ecuador en Quito. Frente a lo que fue ese balance personal en la doble jornada eliminatoria, el ‘10’ habló.

“Jugar en la selección me dio moral porque pude jugar y contribuir en los partidos importantes. También estoy feliz por mis compañeros en Sao Paulo, que hicieron un gran partido y eso da confianza para los próximos partidos”, citó el colombiano, que jornada a jornada en territorio brasileño va consolidándose cada vez más, con asistencias, bue nivel y lúcidas actuaciones en el terreno de juego.

James Rodríguez, jugador colombiano que milita en el Sao Paulo.

Por otra parte, pensando ya en lo que será el siguiente compromiso frente a Palmeiras, que implica una rivalidad importante y tradicional para el cuadro paulista, Jame Rodríguez analizó este partido y la manera en la que lo deben desarrollar: “Los clásicos siempre son importantes. Todo el mundo sabe la importancia de este partido, por eso tenemos que centrarnos en este partido para ganar”.

¿Cómo le ha ido a James Rodríguez en Sao Paulo?

En diez partidos disputados favor con el conjunto paulista, el cucuteño ya suma tres asistencias y una anotación. De todas maneras, su buen estado físico y constante adaptación, es lo que más ha llamado la atención tanto de su entrenador como de la afición.