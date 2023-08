James Rodríguez jugará con el número '19' en Sao Paulo: ¿Qué otros números ha usado?

Se siguen conociendo detalles sobre la nueva aventura de James Rodríguez. El talentoso volante colombiano, ya tiene asignado su dorsal en su nuevo club, Sao Paulo. A pesar de que su número más icónico es el '10', el cual ha llevado en distintos momentos de su carrera, esta vez portará el '19' en su camiseta.

Si bien, no es el número predilecto, y el cual le hubiera gustado vestir, por distintos temas logísticos, como fue el caso de que en la Copa Sudamericana no se puede cambiar el dorsal '10' que ya usó Luciano da Rocha Neves; el cucuteño optó por elegir otra combinación que no ha sido para ajena a lo largo de su trasegar en el balompié.

Y es que Rodríguez Rubio ha tenido varios números en los diferentes equipos por los que ha pasado, en los 10 clubes en los que ha competido, en diez países diferentes.

James Rodríguez, con el Everton. AFP

Los dorsales de James Rodríguez en su carrera

Desde sus inicios hasta la actualidad, el talentoso mediocampista cucuteño ha tenido dos dorsales preferidos que han sido los que más ha utilizado en su trasegar, que son el '19' y el '10'.

De hecho, su primer número fue el '19' en Envigado, el conjunto con el que el cucuteño debutó en el fútbol profesional antes de dar el salto hacia el exterior. Asimismo, este mismo número fue el que visitó en otros clubes como fue el caso del Porto, Everton y ahora Sao Paulo.

Por otro lado, el mítico '10', que se ha visto como su preferido, lo ha podido portar también en varias oportunidades: en el Mónaco, Real Madrid, Al-Rayyan, Olympiacos y la Selección Colombia.

James Rodríguez con Carlo Ancelotti Getty Images

No obstante, a lo largo de su trayectoria también ha tenido la posibilidad de vestir otros números que no suelen ser los acostumbrados para él.

En su paso por Banfield de Argentina, donde brilló como uno de los mayores talentos del fútbol de ese país, logró vestir el '33', '13' y '8'.

Luego de un extendido paso por sus números predilectos, James Rodríguez volvió a vestir unos dorsales que le eran ajenos, a lo largo de su trasegar. Y es que en Bayern Múnich, jugó con el '11', y en su segunda etapa con el Real Madrid, compitió con el '16'.

Por último, otro de los números que ha vestido y que únicamente lo hizo en la Selección Colombia, fue el '5', con el que debutó en el combinado de mayores. En aquel partido del 11 de octubre del año 2011, por la primera fecha de las Eliminatorias a Brasil 2014.

James Rodríguez, en su debut con la Selección Colombia de mayores. AFP

El regreso de James Rodríguez a Sudamérica

Ahora, en la nueva aventura de James en Sao Paulo marcará su regreso al fútbol sudamericano después de 13 años, desde su paso por Banfield en Argentina en 2010. El contrato firmado con el club brasileño lo vinculará por dos temporadas, hasta el 2025.

El jugador llega al conjunto 'tricolor' con la expectativa de retomar su mejor nivel y consolidarse como una figura clave del equipo. Con su amplia experiencia en ligas importantes de todo el mundo, James Rodríguez se presenta como una incorporación estelar para el conjunto brasileño.

La elección del número 19 puede simbolizar un nuevo capítulo en la carrera del talentoso futbolista, quien espera brillar en Sao Paulo y dejar una huella en el fútbol brasileño. Aunque no portará su emblemático número 10, lo cierto es que la calidad y habilidades de James trascienden el dorsal que lleve en su espalda, y la afición paulista espera ansiosamente verlo desplegar su excelsa calidad en cada partido que dispute con el 'tricolor'.