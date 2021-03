James Rodríguez aseguró este domingo durante una transmisión en vivo en la plataforma ‘Twitch’ que regresará a las canchas con el Everton inglés el primer fin de semana de abril.

"Después de las fechas FIFA estoy", les contestó el colombiano a sus seguidores, que insistentemente le preguntan para cuándo tenía previsto volver a vestirse de cortos.

De ser así, James estaría con el equipo de Liverpool en el partido de local frente al Crystal Palace, el 5 de abril, en juego correspondiente a la fecha 30 de la Premier League.

Cabe recordar que el colombiano se ha perdido los últimos cinco partidos del Everton, debido a que se está recuperando de unas molestias físicas que no le han permitido estar a plenitud.

De otra parte, el cucuteño se refirió al partido Millonarios vs Nacional, el clásico de la fecha en la liga colombiana, y dijo que no podrá verlo porque es muy tarde en Inglaterra.

"Hoy es 'Millos' vs nacional. Partidazo. No se quien va a ganar pero es muy buen partido. Es a la 1, muy tarde, no me da. Después me dicen cómo les fue", expresó el ‘10’ de la Selección Colombia.