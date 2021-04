Este jueves santo, a través de la cadena ‘ESPN’ se conoció que James Rodríguez estuvo muy cerca de ser jugador de Atlético de Madrid , en su momento un secreto a voces, que por fin fue confirmado por el mismo jugador.

No fue bueno el final del volante colombiano en las toldas del conjunto ‘merengue’, su continuidad fue puesta en duda por Zinedine Zidane, por eso para el nortesantandereano su prioridad era encontrar un club donde pudiera volver a jugar.

Dentro de ese afán, hubo un aproximamiento con el otro equipo grande de la capital española. Sin embargo, esto dijo sobre el tema de su final en el elenco blanco.

“El año pasado con el Real Madrid jugué muy poco la Champions. Cuando decidí salir del Bayern Múnich, ya tenía algo con otro club, algo que prácticamente ya estaba hecho, pero el club no me dejó salir”, señaló Rodríguez Rubio.

Rompió el silencio en el interés del ‘atleti’: “Sí, a Atlético de Madrid. Eso estaba casi hecho, pero el Real Madrid no me dejó salir. Hablé una vez con Diego Simeone, y me dijo que era un jugador super importante, que podía jugar con él, que había visto que trabajaba bien. Yo le dije que bueno, que estaba listo. Pasó todo y el Real Madrid no me dejó salir, quizás porque era el Atlético de Madrid, es algo que hay que preguntarle a Florentino Pérez; así que eso no lo sé”.

Finalmente de su presente añadió, “sabía que con Zidane no iba a jugar mucho, y prácticamente fue un año que no fue el mío. Y ahora que viene a Everton, quiero jugar, a demostrar que estoy intacto y creo que cuando he hecho las cosas bien, cuando he jugado bien, creo he estado a un nivel bueno”.