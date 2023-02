James Rodríguez lo intentó hasta el último minuto pero no lo logró: se perdió el clásico por lesión

James Rodríguez se convirtió en la gran sorpresa del clásico del fútbol de Grecia entre Olympiacos y Panathinaikos. Si bien a lo largo de la semana se venía viviendo una gran expectativa con respecto al atractivo compromiso entre los dos gigantes del país heleno, en el que el colombiano estaba llamado a marcar la diferencia, así como lo venía haciendo a lo largo de la temporada, el conjunto de El Pireo asombró a todos los que estaban pendientes, cuando publicaron la alineación del equipo y el cucuteño no apareció entre los once inicialistas.

De inmediato se sembró la duda con respecto a por qué no había aparecido, tanto así que en la cuenta de Twitter del equipo hubo más de un internauta que se hacía la pregunta en la publicación mencionada, sin embargo, no había respuestas al respecto. No obstante, en los últimos minutos se confirmó la noticia que ningún aficionado de la 'leyenda' quería saber y menos en el día del clásico: James Rodríguez no pudo estar por lesión.

De acuerdo con la información otorgada por el portal 'To10' de Grecia, el cucuteño estuvo intentando por todos los medios poder recuperarse y ser tenido en cuenta, no obstante, a pocas horas del pitazo inicial del compromiso se confirmó mediante un test que no podía ser parte del encuentro.

"La estrella del Olympiacos no se dio por vencida y en consulta con el cuerpo médico estuvo esta mañana en el polideportivo Rentis para hacerse un último test. Desafortunadamente, tampoco lo logró en esto... De alguna manera, Mitchell se vio obligado a dejarlo fuera del proceso. Es el segundo partido de liga consecutivo del Olympiacos sin el as de 31 años. No siguió el sábado pasado y la misión para el partido con Lamia", informaron en el medio citado.

Publicidad

Y es que según la información revelada, James Rodríguez sintió una molestia física que no le permitió concluir con el último entrenamiento previo a este compromiso, razón por la cual le tuvo que retirarse.

Así las cosas, y aunque lo intentó hasta el último minuto para poder estar a disposición de Míchel González en este compromiso clave para las aspiraciones de llegar al liderato, no lo logró, ya que este sábado también sintió dolor, según informó el periodista Nikos Kotsis.

Por otro lado, de este modo quien ocupó el puesto de Rodríguez Rubio fue su compañero Kostas Fortounis, quien comandará al equipo en este duelo válido por la jornada 24 de la Liga de Grecia.