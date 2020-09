“James Rodríguez me asustó de niño, qué ‘culicagado’ para entrenar tan bien”

Fue uno de los primeros capitanes que James Rodríguez tuvo en su vida, lo conoció cuando apenas era un “culicagado”, como él dice, y ahora se siente complacido por el proceso que el número ‘19’ emprende con los ‘toffees’.

Sin duda, el estreno de James Rodríguez con Everton fue noticia nacional y en Inglaterra, el nortesantandereano dejó grata impresión entre periodistas e hinchada. Por eso un amigo del fútbol, que lo conoció cuando apenas era un adolescente habló con GolCaracol.com y recordó al pequeño que ahora es un gigante.

Alex ‘la Pelusa’ Orrego, hoy con 50 años, fue un futbolista de amplia experiencia, con recorrido por clubes como Medellín, Millonarios, Tolima y por supuesto Envigado, con el que ascendió a la ‘A’, en 2007, cuando James apenas mostraba sus primeros visos de calidad.

James Rodríguez: "Quiero ayudar, que mis compañeros vean que soy uno más en Everton"

¿Qué decir de James Rodríguez?

“James está haciendo lo que le gusta, mostrando todo su talento, estando en el campo, metiendo asistencias; sin duda él está muy lejos de retirarse. Él tiene tanto talento para demostrar que uno se queda sin palabras.

Publicidad

¿Qué recuerda del joven James?

“Tuve la oportunidad de estar en Envigado de lujo, de jugadores pequeñitos con una clase única. A mi sorprendía de James su manera de entrenarse. Yo le decía a mi esposa que había un muchacho con un talento tan maravilloso, y mire. Además de su clase, de su pegada, a mí me encantaba que tenía ¡un hambre de triunfo! Que yo me quedaba asustado; yo decía qué culicagado para entrenarse tan bien”

¿Tiene alguna anécdota de la juventud de James?

“Yo siempre tuve un buen estado físico, el preparador organizaba tres grupos: los que íbamos rápido, los término medio y los que no corrían; James integraba el de los veloces y llegaba de segundo o tercero a la par de los experimentados”.

Publicidad

¿Cuándo juega James Rodríguez con el Everton?

¿Qué fue lo último que hablaron?

“Hace un tiempo estuve en la finca de él acá en Medellín, tuvimos la oportunidad de jugar un rato. Hablamos un rato, él es una persona muy inteligente y muy bien puesta, que nunca tuvo un mal comentario sobre lo que le estaba pasando en el Real Madrid, decía que en cualquier momento iba a cambiar eso y que alguien le iba a dar la oportunidad que se merecía y ahora está con un hombre que lo aprecia”.

Y ahora el proceso con el Everton…

“Yo quedé feliz. Así como uno se levanta temprano a ver a Nairo y a Egan, uno de se debe levantar temprano para ver a James. Estuve en primera fila viendo el debut de él en la Premier. Verlo tirado al lado derecho buscando el perfil de zurda demuestra que él es un hombre con ganas, va a ser importante para el club, va a tener ritmo y el club va a tener una excelente versión de él, por esa hambre que siempre ha tenido la va a romper”.

¿Qué siente usted al ver a James feliz?

Publicidad

“Da una emoción tan única verlo bien. Me da mucha alegría por la Selección Colombia, porque indudablemente él es una pieza importante en la mitad de la ‘tricolor’, él es ese líder de la mitad. Ahora va a tener los minutos para ser ese gran jugador de Selección. Eso sí, ahora en la Premier le va tocar correr bastante. A él le bridé confianza y me da mucha emoción que una figura como él aún me diga ‘capi’”.

"James parecía que llevaba mucho tiempo con el Everton, le ayudó el aspecto futbolístico"

¿Qué es de su vida?

“Cree la Corporación Deportiva El Capo de la Comuna - Alexander Orrego para apoyar a los talentos del barrio que ya están de 19 o 20 años, acá en la comuna, que están en una situación difícil, pero que ven en el fútbol una oportunidad para salir adelante. Ellos son significado de ganas y alegría. Queremos revivir ese jugador de barrio por este medio social. Nos estamos moviendo mucho para buscarles una segunda o tercera división en Argentina”.