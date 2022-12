“James Rodríguez no aguanta más esta situación, está sufriendo, ya está pensando en el futuro”

James Rodríguez se siente ‘golpeado’ por su actualidad en el Real Madrid. Casi nunca juega por decisión de Zinedine Zidane, y por eso decidió no ser convocado. Ya está pensando en un futuro lejos del cuadro ‘merengue’.

No todas son malas noticias para James Rodríguez: los dos equipos ingleses que lo quieren

El periodista Edu Aguirre, del popular programa ‘El Chiringuito’, y quien es cercano al jugador colombiano, explicó porqué el volante ‘cafetero’ decidió no ir al partido contra Athletic Bilbao y su “sufrimiento” por no ser protagonista en el equipo ‘merengue’.

“James ha llegado a su límite mental, de no soportar no jugar. James habla con Zidane y le pide no viajar, porque cada vez que no juega o no se siente importante es como si ‘se le clavara un cuchillo en el corazón’; cada partido para él es un sufrimiento más, no aguanta más esta situación”, dijo de entrada el comunicador.

Además, señaló que el propio futbolista colombiano “habla con el entrenador y le dice: “para ir viajar, estar en el hotel, viendo fútbol y no jugar, me quedo en casa entrenando y preparándome para el futuro, usted no cuenta conmigo””.

Zinedine Zidane sentó posición: "No voy a hablar más del tema James Rodríguez"

Por último, el periodista Edu Aguirre afirmó que el técnico Zinedine Zidane entendió la situación y aceptó la decisión de James Rodríguez.

“Zidane se ve que ha sido jugador y entiende y acepta la situación. Él cada vez que no juega esta sufriendo y él ya está mirando al futuro. Es un tema mental del jugador”, concluyó.

Cabe recordar que Rodríguez Rubio, en las últimas semanas dio una entrevista a GolCaracol.com y al exjugador Rio Ferdinand, explicando su situación, y mencionando que él quería ir al Atlético de Madrid para la presente temporada, pero no lo dejaron salir del Real Madrid.

