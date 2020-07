"James Rodríguez no encaja en el sistema táctico que tienen en el Real Madrid"

En España no hay día en el que en los espacios periodísticos no se trate el tema de James Rodríguez, quien no cuenta en el Real Madrid después de haber hablado con el técnico Zinedine Zidane de su falta de oportunidades y continuidad, en la Liga de España.

Y así este martes, el que se refirió sobre el presente de James y la ausencia de protagonismo en el equipo blanco fue el español Fernando Morientes, quien jugó en el Madrid, Real Zaragoza, Mónaco, de Francia, y Liverpool, de Inglaterra, entre otros.

"Tiene un gran talento y es un jugador especial pero no encaja en el sistema táctico del Real Madrid. Estoy seguro de que puede tener éxito en cualquier otro equipo", afirmó Morientes, quien habló con 'La Liga TV' sobre el colombiano.

En los últimos días, también se escucharon conceptos del argentino Jorge Valdano, quien en 'Onda Cero' aseguró que se sentía defraudado por haber creído y apoyado al número '10' de la Selección Colombia en su etapa en Real Madrid.

Rodríguez Rubio, quien acaba de cumplir 29 años, tendría posibilidades de jugar en Atlético de Madrid y también su nombre ha sonado en Manchester United, Arsenal y Everton, entre otros. En ese aspecto, hay que recordar que el volante tiene contrato con el equipo que preside Florentino Pérez hasta junio de 2021.

