"James Rodríguez no es un jugador que el Porto tenga como prioridad"

James Rodríguez volvió a entrenarse el día lunes con el Al Rayyan luego de no haber sido convocado por su equipo para el partido de preparación contra el FC Dordrecht, de Países Bajos, el fin de semana.

En las últimas horas, el nombre del volante cucuteño ha sonado fuertemente en la prensa internacional para reforzar las filas del Porto, de Portugal, club en que ya estuvo entre las temporadas 2010/2011 y 2012/2013.

Para saber si es esos rumores son ciertos o falsos, este martes la mesa de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' encabezada por nuestro director general, Javier Hernández Bonnet, contactó al periodista Pedro Sepúlveda para hablar sobre el asunto.

"Hoy en día ha sido marcado por los rumores que hablan de una posibilidad entre James Rodríguez y el Porto...Pues yo les puedo decir que no hay cualquier tipo de posibilidad de James Rodríguez este mercado a Portugal, a Porto. Es un jugador que obviamente interesa a cualquier club en Portugal, pero que todavía James no tiene en su cabeza de volver a Portugal y todavía no es un jugador que el Porto tenga como prioridad. La información que tengo en este momento es que él no es una posibilidad para ya, para el Porto", esas fueron las palabras del periodista portugués y quien está atento a toda la actualidad del conjunto 'dragón'.

El deportista de la Selección Colombia ha sido vinculado en las últimas semanas con equipos del 'viejo continente' como la Roma, de Italia; el Valencia, en España, entre otros. También en el balompié de Sudamérica fue relacionado con equipos como Boca Juniors, Botafogo, Flamengo, y Atlético Mineiro, en Brasil.

Según los rumores de la prensa internacional, el jugador del cuadro de Qatar estaría buscando una salida de su equipo, ya que su objetivo es retornar a una liga más competitiva, a un equipo de más jerarquía.