James Rodríguez no fue convocado para Olympiacos vs Lamia, por cuidarlo de una lesión

Olympiacos no tiene margen de error en la Liga de Grecia, por lo que cada partido será una ‘final’ para los dirigidos por Míchel González. A pesar de eso, el técnico español tendrá una baja sensible para el encuentro de este domingo frente al Lamia: James Rodríguez no hará parte de este compromiso.

Eso sí, al parecer fue decisión del estratega europeo y del volante colombiano, que no haga parte de este enfrentamiento, por la fecha 23 del campeonato heleno.

Este sábado Olympiacos dio a conocer a través de sus redes sociales la convocatoria para el partido contra Lamia, y sorprendió que no apareciera el nombre de James Rodríguez, quien es un titular indiscutible y pieza fundamente en el ataque del cuadro de El Pireo.

A pesar de eso, en la prensa griega se refirieron a la ausencia del volante cucuteño en la lista de citados por Míchel González, y dieron un parte de tranquilidad.

“James Rodríguez es la ausencia que más destaca de la plantilla del Olympiacos para el partido a domicilio ante la Lamia. El astro colombiano es vigilado por sus molestias”, se leyó en ‘Gazzetta’, de Grecia.

Agregado a eso, en el citado medio mencionaron que todo es para “protegerlo” de que el ‘10’ pueda tener una lesión que lo comprometa más, sabiendo que en el cuadro de El Pireo lo necesitan para los partidos que se avecinan, que son contra rivales directos, pensando en seguir luchando por el título de la Liga de Grecia, pero también en la ‘batalla’ en las semifinales de la Copa.

Cabe recordar que actualmente el Olympiacos está en el tercer puesto de la tabla de posiciones, con 46 puntos, a ocho unidades del líder que es el Panathinaikos, pero con un partido menos, que será el que disputen este domingo frente al Lamia.

De hecho, el cuadro en el que milita James Rodríguez se enfrentará al líder en la próxima fecha, por lo que también quieren cuidarlo y que esté listo para ese vital encuentro liguero.

En otras noticias, este sábado el Olympiacos confirmó la salida del lateral izquierdo Marcelo, gran amigo del futbolista colombiano, pero quien no estaba teniendo el mismo protagonismo que el ‘10’, y no fue tenido en cuenta por el anterior técnico, ni por el actual, por lo que decidió rescindir su contrato de mutuo acuerdo y en las próximas horas sería anunciado por un nuevo club, aunque aún no se sabe en qué liga.