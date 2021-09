“James Rodríguez no ha sido el mismo durante varios años y la Premier League no vio lo mejor de él”

James Rodríguez no tuvo su mejor nivel en el Everton, las lesiones tampoco lo dejaron brillar y tras su salida caen críticas por lo mostrado en el fútbol de la Premier League.

El reconocido medio ‘Daily Mirror’ realizó una nota de los fracasos que ha tenido el campeonato inglés en los últimos años y ahí apareció el nombre del colombiano.

“La Premier League ha visto llegar una buena cantidad de estrellas, pero no todas han estado a la altura de las expectativas. Por cada fichaje mágico hay uno que nos dejó sintiéndonos decepcionados. James, al igual que el Everton, comenzó la temporada pasada de manera impresionante, pero creo que la mayoría de Merseyside esperaba más de un jugador que iluminó la Copa del Mundo en 2014”, escribieron.

Por la misma línea, criticaron que Rodríguez Rubio no ha vuelto a brillar en ningún equipo, desde sus buenos momentos entre 2014 y 2015.

“A decir verdad, él no ha sido el mismo durante varios años y la Premier League ciertamente no vio lo mejor de él. El colombiano ha estado en un punto muerto en el Everton desde la salida de Carlo Ancelotti. Rodríguez no ocultó el hecho de que se había mudado a Goodison Park en gran parte por culpa del italiano”, agregaron.

Ahora, el capítulo de James en el fútbol británico se cerró y su mirada está puesta en el Al-Rayyan, de Catar, y en tener protagonismo para volver a la Selección Colombia.