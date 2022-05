James Rodríguez: "No hay nada de malo que quiera que gane Luis Díaz la Champions, todo es polémica"

James Rodríguez se mantiene ahora vigente y hablando con sus seguidores de Twitch. Por segundo día consecutivo, el futbolista colombiano dedicó un espacio para hacer presencia allí y hablar de diferentes temas. Uno de ellos tuvo que ver con sus dichos del martes, en los que confesó que quería que la Champions League fuera ganada por su amigo Luis Díaz. Esto en favor del Liverpool y en detrimento de Real Madrid , uno de los clubes más representativos en su carrera deportiva.

El mediocampista dejó en evidencia algo de malestar por el revuelo que causaron sus palabras. "Si yo decía que ganaba Real Madrid, iban a salir a decir que por qué no apoyaba 'Lucho'. Todo lo que digo es polémica. En este momento Lucho es mi amigo, mi compañero. El que gane, estaré contento", comentó en los primeros minutos.

Publicidad

Rodríguez Rubio prosiguió y agregó que "llevo al Real Madrid en el corazón. En Real Madrid tengo varios amigos, allá está Ancelotti".

El '10' de la Selección Colombia de mayores mostró cierto recelo por las publicaciones de los medios en las últimas horas. "No tiene nada de malo que quiera que gane 'Lucho'. Arman cosas donde no hay, no dije nada de malo. Si no hablan de mí... No hay que confundir las cosas. Si a 'Lucho' le va bien, nos va bien a todos".

De esa forma, James quiso dejar atrás cualquier interpretación que se haya dado de sus palabras en la misma plataforma y que no solamente se publicaron en nuestro país, sino que también en medios de España e Inglaterra.

¿Cuándo jugó su último partido James Rodríguez en este 2022?

Los últimos partidos de James Rodríguez fueron con la Selección Colombia, en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, frente a Bolivia y Venezuela. Desde ese entonces, no ha tenido mayor actividad.