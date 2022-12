No, gracias.

James Rodríguez no jugó en la victoria 8-7 por penaltis del Bayern Múnich contra Dusseldorf James Rodríguez no jugó en la victoria 8-7 por penaltis del Bayern Múnich contra Dusseldorf. En la semifinal de la Copa Telekom, torneo que disputan cuatro equipos, y que cada partido dura 45 minutos, el mediocampista colombiano no vio minutos.