James Rodríguez no le cerró las puertas a la Liga de Italia y tampoco a un posible regreso al Porto

Aunque no es de dar muchas declaraciones, cada vez que James Rodríguez aparece en escena, deja varios títulos. Por eso, esta vez no fue la excepción. A través de una transmisión en Twitch, junto a Ricardinho, estrella portuguesa de fútbol sala, recordó lo que ha sido su carrera deportiva y, de paso, hizo un pequeño guiño a uno que otro club.

Haciendo referencia al Porto, equipo en el que brilló y consiguió infinidad de títulos, el actual jugador de Olympiacos, de Grecia, no dudó en afirmar que no vería con malos ojos el hecho de poder regresar al conjunto portugués. Y es que, allí, lo recuerdan con mucho cariño, gracias a todo lo que hizo, consiguió y deleitó con su magia y fútbol.

"¿Por qué no?, estoy joven todavía para poder ir. Estoy pasando por una buena fase también, espero que me reciban de una gran manera", comentó entre risas, pero también con un cierto tono de nostalgia, al traer a su mente, todo lo que vivió en el 'dragao', siendo su primer club en Europa, provenienten de Banfield, donde la 'rompió'.

Pero no fue lo único que dijo. El '10' de la Selección Colombia, quien vistió las camisetas de Bayern Múnich, en Alemania, Real Madrid, en España, Everton, en Inglaterra, y Mónaco, en Francia, hizo referencia a la única de las cinco grandes ligas en las que no ha estado y en la que espera, por qué no, estar en algún momento de su carrera.

"Me ha faltado Italia. Es una buena opción también, porque estoy joven, voy a cumplir 32 años ¿Por qué no?, es una buena chance", añadió al ser cuestionado por si le había faltado algún equipo en el que quisiera jugar. Y es que no cabe duda de que cuenta con el talento y calidad para ser uno de los mejores en cualquier liga del mundo.

Disputó 108 encuentros, marcó 32 tantos y 41 asistencias MIGUEL RIOPA/AFP

Por último, no ocultó su amor por el Real Madrid, lugar al que siempre quiso llegar y del que, seguramente, nunca hubiera querido irse. "Siempre el Madrid, por lo que fue y por lo que es, por lo que me hizo sentir", expresó, dando una muestra de cariño y 'abriendo su corazón'. Pero también hubo espacio para hablar de otros equipos.

Al ser preguntado por los conjuntos en los que estuvo y sus respectivas experiencias, dijo que "Everton porque siento que si me hubiera quedado hubiera podido hacer más y el Porto, por lo que viví, soy hincha del club, mi hija nació en Portugal". Nuevamente, James Rodríguez estuvo en boca de todos, esta vez al recordar su trayectoria.