James Rodríguez reapareció en la red social ‘Twitch’ y sin guardarse nada habló de varios temas, en especial de su futuro, que fue la pregunta que más le hicieron sus seguidores. Esto ante los rumores de salida de Everton.

“No sé la verdad dónde voy a jugar, es un tema complicado, vamos a ver. No quiero decir que sí, y tampoco que no, porque no sé qué va a pasar. Solamente estoy entrenando bien, fuerte, y a ver qué pasa”, afirmó de entrada el volante de creación.

Por la misma línea, Rodríguez Rubio mencionó que “en el fútbol y en la vida no sabemos nada. Donde no lo quieran a uno, no tiene que estar”.

Además, las personas en la transmisión le preguntaron en qué liga le gustaría jugar, ante lo que el actual futbolista del Everton respondió que solo le falta una.

“Me falta Italia, pero donde me quieran, sería una opción, pero no sé si a futuro pueda estar. Ya jugué en España, Alemania, Portugal, Francia e Inglaterra”, aseveró.

Así las cosas, se incrementan los rumores de la posible salida de James Rodríguez del Everton, y mucho más tras la información dada en ‘El Chiringuito’ en la que afirmaron que Rafael Benítez, técnico de los ‘toffees’ le habría comunicado que no cuenta con él.

Por último, sobre una posibilidad de volver al Real Madrid, el cucuteño fue claro y contundente: “No, no creo que vuelva al Real Madrid, es un ciclo cerrado, que no se va a volver a repetir. Hay que pensar en el presente y el presente es acá y estoy entrenando duro para estar bien físicamente para lo que viene”.