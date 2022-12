James Rodríguez no se encuentra disponible en Real Madrid, pero sí irá a la Selección Colombia

El entrenador del Real Madrid se refirió este viernes a la situación del volante colombiano, en el equipo blanco de España. Poca claridad dio el francés a los medios.

Un buen número de preguntas de la rueda de prensa de este viernes en la que Zinedine Zidane compareció ante los periodistas, en la previa del duelo con Eibar, tuvieron que ver con la situación de James Rodríguez y su ausencia en los entrenamientos con sus demás compañeros.

"No está lesionado, está no disponible. Veremos si está preparado para jugar con la selección o no. No se encuentra disponible porque no ha entrenado con el grupo. Va a ir con la selección y tendrá seis días para ver si pueden jugar el partido o no. No es una decisión técnica que no esté con nosotros", indicó Zidane cuando le interrogaron sobre el número '10' de Colombia, que fue llamado por Carlos Queiroz para los partidos frente a Perú y Ecuador, de los próximos 15 y 19 de noviembre. El consejo que tiene 'volando' a Morelos: “Tranquilo, usted no es polémico, hágale caso a Gerrard”

En los últimos días, Rodríguez Rubio ha estado trabajando en forma diferenciada con sus demás compañeros del equipo blanco y no se ha informado con claridad cuál es su situación.

Lo único que de supo es que el colombiano viajó a nuestro país para el nacimiento de Samuel, su segundo hijo, y se ausentó durante varios días de las prácticas del plantel en Madrid.

