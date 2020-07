"James Rodríguez no se merece el trato que le da Zidane, pero él igual no lo va a poner"

En España y en Colombia, la situación de James Rodríguez en el Real Madrid sigue siendo motivo de debate y análisis. Todo esto, ante las decisiones de Zinedine Zidane de no darle minutos al volante colombiano, pese a la gran cantidad de partidos que se han jugado después de retomar la Liga de España y en medio de la crisis del coronavirus.

Este viernes en el espacio 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el que opinó al respecto fue Faustino As´prilla, quien le apuntó a Zidane como causante del presente del número '10' del seleccionado colombiano.

"James Rodríguez no se merece el trato de Zidane. Es un problema personal, no es normal lo que pasa. No sé porqué el técnico no quiere al jugador. Es claro que Zinedine no va a poner más, por más que lo diga Florentino, porque pataleen, seguro que no lo van a obligar", expresó Asprilla inicialmente.

El 'Tino' siguió esgrimiendo razones y agregó que "todo sigue igual con James. Ni dejando de venir a la Selección Colombia, Zidane lo puso. Pone a jugadores que vienen lesionados cinco meses...Isco, por ejemplo. ¿Cómo le ponen (a James) un lesionado por encima".

Asprilla también resaltó que tampoco a Real Madrid parece interesarle devaluar aún más el valor de Rodríguez Rubio, quien tiene contrato firmado hasta junio de 2021 y que incluso se podría quedar como agente libre iniciando el año entrante.

"Yo he visto que en otros equipos intentan recuperar a los jugadores, recuperar su valor, por James pagaron 80 millones (de euros)...Todo sigue lo mismo, además que todo lo que pasa en Real Madrid es una bomba", finalizó el 'Tino' Asprilla.