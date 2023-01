James Rodríguez no tiene ofertas para salir de Olympiacos: "No estamos en ninguna discusión"

Sin duda alguna James Rodríguez ha ido retomando el nivel que demostró en grandes clubes, como el Real Madrid y el Bayern Múnich, en una época en la que brilló como uno de los mejores futbolistas de la actualidad. Luego de su paso por el fútbol de Qatar, el cucuteño encontró nuevamente un equipo en el que ha podido desplegar gran parte de su indiscutible talento. Con destacadas actuaciones desde su llegada a Olympiacos, el mediocampista de 31 años se ha convertido en una de las figuras de su equipo, aportando calidad, goles y asistencias.

Si bien el equipo no comenzó bien la temporada, desde la llegada del exReal Madrid y el cambio de entrenador, el conjunto heleno ha ido creciendo en su juego y así mejorando sus posibilidades de entrar en la lucha por el campeonato contra su clásico rival, Panathinaikos.

Y es que, aunque queda mucho en juego, la hinchada del equipo de 'El Pireo' se ha ido ilusionando con el talento del colombiano, que ha puesto a celebrar a la afición en más de una ocasión, con lindas anotaciones.

Debido a su gran rendimiento, en el que siempre ha sido destacado como uno de los mejores del partido, más allá de que aporte en el marcador o no, se ha ganado el cariño en Grecia, donde esperan poder contar con sus servicios por mucho más tiempo.

Así las cosas, en los últimos días trascendió, que habría despertado nuevamente el interés de un equipo turco, según expresó el periodista Jhonny Georgopoulos, “ Galatasaray está vinculado con un posible movimiento de la estrella del Olympiacos, James Rodríguez . El centro del campo ofensivo exRealMadrid ocupa un lugar destacado en la lista de Okan Buruk”.

No obstante, ante esta información que fue tomando eco alrededor del mundo, el conjunto griego salió al paso para calmar las 'aguas' y así dejar claro que no hay ninguna clase de oferta por el cucuteño, "aunque no queremos responder a la ficción, dejamos claro que James NO ES CONCESIONAL y que no estamos en ninguna discusión con ningún grupo", palabras rescatadas por un comunicador del país heleno.

Κατηγορηματική διάψευση @olympiacosfc για τα σενάρια περί @GalatasaraySK & @jamesdrodriguez:

«Αν και δεν θέλουμε να απαντάμε σε μυθεύματα, ξεκαθαρίζουμε ότι ο Χάμες ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ και ότι δεν κάνουμε καμιά συζήτηση με καμία ομάδα»! #OlympiakosFC #Ολυμπιακος pic.twitter.com/D5GmDq600X — Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) January 14, 2023

Cabe aclarar que la información que ubicaba a James Rodríguez en la órbita de uno de los equipos más grandes de Turquía, mencionó que las conversaciones se estaban llevando a cabo con el agente de James Rodríguez, Jorge Mendes.

Más allá de ello, la nueva información divulgada del equipo, calma a más de un seguidor de Olympiacos, que está contento con tener a Rodríguez Rubio en su equipo.