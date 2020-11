James Rodríguez "no trabaja a la defensiva" en Everton: críticas para el colombiano

Everton comenzó arrasando en las primeras fechas de la Premier League de Inglaterra con cuatro victorias consecutivas y un empate 2-2 con Liverpool. Sin embargo, en las últimas tres fechas se han dado el mismo número de derrotas, la última de ellas 3-1 con Manchester United y una regular actuación del colombiano James Rodríguez .

En ese orden de ideas, las críticas no se han hecho esperar para el equipo que dirige Carlo Ancelotti y que se plantó en 13 puntos y ahora es séptimo en la tabla de posiciones del campeonato inglés.

Este lunes, en una columna de opinión del diario 'Times' se apuntó en contra del astro colombiano. Así lo escribió el exfutbolista Tony Cascarino. "Ancelotti necesita un replanteamiento en su equipo. Contra el United tenía a James Rodríguez, a Bernard y Sigurdsson, más a Calvert-Lewin y no creo que uno pueda darse el lujo de tener tres jugadores que no trabajan duro a la defensiva y que no pellizcan el balón".

El sábado pasado James reapareció luego de una lesión y no tuvo su mejor rendimiento en la cancha de Goodison Park y su calificación para el medio 'Liverpool Echo' fue solamente de 5 puntos. Así de los elogios de las primeras jornadas en Inglaterra, se ha pasado al 'palo' para el colombiano.

Ahora, James Rodríguez tendrá que cambiar de chip ya que fue convocado a la Selección Colombia para la tercera y cuarta fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Catar 2022 . El seleccionado de Carlos Queiroz se medirá el viernes 13 de noviembre con Uruguay, en Barranquilla; y con Ecuador el 17 de noviembre, en la ciudad de Quito.

