James Rodríguez, nuevamente ausente en la convocatoria del Olympiacos: sigue lesionado

James Rodríguez sigue sin estar recuperado de su lesión y nuevamente quedó afuera de la convocatoria del Olympiacos, para un partido más de la Liga de Grecia.

Este sábado, el técnico español Míchel González dio a conocer los jugadores citados para el encuentro contra Levadiakos, que será este domingo, por el campeonato heleno, y desafortunadamente el nombre del volante cucuteño no apareció.

Hace algunas horas, en Grecia afirmaban que no querían arriesgar a James Rodríguez, y que hasta que no estuviera al 100 por ciento recuperado, no sería tenido en cuenta en el cuadro de El Pireo.

Y en Olympiacos habrá muchas bajas importantes para este duelo frente a Levadiakos, tal y como informó ‘Gazzeta’, este sábado.

"Olympiacos completó su preparación para el partido en casa contra el Levadiakos el domingo con Míchel anunciando el equipo sin James Rodríguez. La estrella colombiana se queda fuera, mientras que Cissé, por su parte, vuelve. Además de James, el lesionado Embila no está en los planes de Míchel González, mientras que Papastathopoulos y Rodinei tampoco están disponibles por tarjetas", mencionaron.

Con su ausencia en el duelo de este fin de semana, el '10' cucuteño acumulará su tercer encuentro consecutivo sin poder jugar, tras una lesión que lo tiene afuera desde el 14 de febrero.

Los partidos en los que no ha podido estar James Rodríguez son en el triunfo 3-0 sobre el Lamia y en el empate sin goles contra Panathinaikos.

El '10' del Olympiacos es una baja sensible para el técnico Míchel González, ya que venía siendo el líder en ataque, con cinco goles y el mismo número de asistencias, en los 20 partidos que tiene con la camiseta 'blanquirroja', desde su llegada en el 2022, procedente del Al-Rayyan, de Qatar.

Y A falta de dos fechas para terminar la liga de Grecia, el equipo de James Rodríguez es tercero en la tabla de posiciones, con 50 puntos, a cinco unidades del líder que es el Panathinaikos, por lo que este domingo podría ya quedar sin chances de seguir en la disputa por el título.

Se espera que el futbolista colombiano se recupere, esté en óptimas condiciones y aparezca antes de terminar el campeonato griego. El siguiente encuentro será frente al duro AEK Atenas, el domingo 12 de marzo, duelo en el que podría volver el '10'. Además, el Olympiacos tiene pendiente el compromiso de vuelta de las semifinales de la Copa de Grecia, con la obligación de remontar el 3-0 en contra y poder luchar por un trofeo en esta campaña.