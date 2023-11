James Rodríguez, por un lugar en el equipo titular de Dorival Júnior: en Brasil, no piden menos

¿Por un lugar en el once titular? En Brasil, aunque reconocen el buen nivel que ha presentado James Rodríguez con la Selección Colombia, ya dejan atrás lo que fue su participación en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas. Razón por la cual empiezan hacer un balance de las posibilidades del colombiano en el equipo de Dorival Júnior.

Y es que recientemente, en el medio deportivo 'Globo Esporte' resaltaron la labor del 'cafetero' con la 'tricolor'. "Incluso con su buen estado de forma con Colombia - dio una asistencia ante Brasil y lidera la estadística ofensiva del equipo en las Eliminatorias - el mediocampista sigue buscando su espacio con Dorival Júnior y no es titular absoluto, incluso con el clamor de la afición".

No obstante, fueron enfáticos en comentar que el '10' de la Selección ha tenido dificultades para ser uno de los jugadores indiscutibles de Sao Paulo. "Con la camiseta Tricolor, James aún no despega. Desde su debut en agosto, el centrocampista ha disputado 13 partidos y marcado un gol. En los tres partidos de Copa do Brasil en los que estuvo disponible no salió del banquillo", sentenció el medio deportivo.

Y es que en una de las últimas ruedas de prensa fue el mismo Dorival Júnior quien habló sobre la falta de continuidad de Rodríguez, aunque mencionó la mejoría que ha tenido en el club. "Creo que James está evolucionando a cada momento, está creciendo. Finalmente, tuvo una lesión que lo dejó fuera del partido (contra Bragantino y Santos), no tuvo cómo ponérselo, se reservó para el siguiente partido, con la 'Seleção'. Si no fuera por eso, podría estar en el campo y ser utilizado", dijo en su momento el estratega brasileño.

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: Wagner Meier/Getty Images

¿Qué se viene para James Rodríguez?

Se espera que luego de los puntos altos que tuvo el futbolista con la Selección Colombia en la fecha 5 y 6 de las Eliminatorias Sudamericanas, este pueda ser tenido en cuenta en los últimos compromisos del Brasileirao por Dorival Júnior y demostrar en suelo brasileño el porqué es uno de los deportistas más destacados del balompié mundial.

El próximo duelo de Sao Paulo será el domingo 26 de noviembre a las 4:30 p.m. (hora de Colombia) cuando enfrente a Cuiabá en condición de local. Resta por saber si el nacido en Cúcuta tendrá minutos en el duelo o si por el contrario estará en el banco de suplentes.

Hay que destacar que el equipo en el cual milita James Rodríguez está en la casilla 10, con 46 puntos.