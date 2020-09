James Rodríguez presentará exámenes médicos en Everton este miércoles, según prensa inglesa

A la exclusiva de la transferencia de James Rodríguez al Everton dada a conocer en su edición del mediodía por 'Noticias Caracol' y 'Gol Caracol', se sumó una versión del diario 'The Thelegrap' de Inglaterra que entregó nuevos detalles relacionados con dicho hecho, en el que el volante de la Selección Colombia es principal protagonista.

"El internacional colombiano firmará un contrato de tres años con el equipo de la Premier League, donde se reencontrará con el técnico Carlo Ancelotti. Cabe señalar que el entrenador italiano entró a contar con las decisiones en dicha transferencia", indicó el medio inglés.

"Rodríguez aún no ha viajado a Merseyside, pero se entiende que los términos del acuerdo se finalizaron el martes y no se esperan contratiempos de última hora. James se someterá a su examen médico en Everton el miércoles antes de su mudanza”, agregó The Thelegrap’.

El medio inglés analizó la llegada del colombiano a la Premier League y dijo que “el movimiento representa un golpe significativo para el Everton y es sin duda la transferencia del mercado de pases hasta ahora”.

"A pesar de que Rodríguez ha tenido oportunidades limitadas en las últimas temporadas; sus estadísticas, goles y asistencias siguen siendo impresionantes y será fascinante ver cómo se adapta a la Premier League, especialmente con un entrenador que tiene tanta fe en él”, expresó el rotativo.

Por último, se refirió a las ganas que tiene James de volver a relanzar su carrera tras una temporada para el olvido en la que no contó para Zinedine Zidane, en el Real Madrid.

"Rodríguez está decidido a revitalizar su carrera, que ha decaído desde que ganó la Bota de Oro por ser el máximo goleador de la Copa del Mundo de 2014, lo que le valió su paso al Real”, finalizó.