James Rodríguez: "Que esté en Twitch no quiere decir que esté desenfocado de mi trabajo"

James Rodríguez, volante colombiano de Everton, se conectó unos minutos en Twitch, este miércoles, y se refirió a las recientes críticas que ha recibido por parte de la prensa y varias personalidades del fútbol por utilizar dicha plataforma digital.

"Quiero que la gente entienda que cuando entro aquí (Twitch) no crean que voy a crear polémica, esto es un espacio para compartir con todos, que me vean como alguien que quiere compartir lo que yo hago en mi tiempo libre, cuando tengo días libres. Juego los juegos que cualquier persona de mi edad jugaría", indicó de entrada el talentoso volante colombiano.

"Voy a seguir haciendo Twitch, ahora menos porque ya estoy entrenando, pero quiero que lo vean de esa manera", añadió James Rodríguez.

"Hay tiempo para todo, no quiere decir porque estoy aquí (en Twitch) estoy desenfocado de mi trabajo, no quiere decir que no sé para dónde quiero ir, no se confundan, quería dejar claro eso", reforzó su mensaje James.

Publicidad



Finalmente, Rodríguez Rubio dio la buena noticia y confirmó que ya regresó a entrenarse con el club inglés, a la espera de definir su futuro. Cabe mencionar que el volante colombiano se encontraba aislado, tras haber tenido contacto con un positivo para Covid-19.

"Les cuento que ya empecé a entrenar el lunes y estoy listo para lo que viene, estoy enfocado, que este acá no quiere decir que no este metido en mi trabajo, hay tiempo para todo, para jugar, para entrenar, yo no le veo nada malo a esto, no le estoy haciendo daño a nadie", sentenció el cucuteño.