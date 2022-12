James Rodríguez, 'que viene y se va': Real Madrid dispuesto a vender al colombiano

El número '10' de la Selección Colombia no sería comprado por Bayern Múnich, así no le queda de otra que presentarse al cuadro 'merengue', en el que no se quedará para la temporada 2019/2020.

Se acerca el final de la presente temporada en las principales ligas del fútbol de Europa y así dentro de pocas semanas se dirá la última palabra sobre el futuro de James Rodríguez.

Y desde ya viene creciendo la versión que indica que James no se quedará en Bayern Múnich , que habría decidido no hacer la opción de compra de 42 millones de euros que le concedió Real Madrid y que finalizará en el mes de junio.

El diario 'Marca', de España, le dio la portada al astro de la Selección Colombia de este jueves. "James regresará...para volver a salir".

A renglón seguido se aseguró que "el sueño del internacional es volver a jugar de blanco (en Real Madrid), pero Zidane no lo quiere y en principio será vendido".

En territorio español han hecho hincapié que con el producto de la venta de James Rodríguez , en el Madrid esperan hacer las compras que necesita el técnico Zinedine Zidane para retomar el protagonismo deportivo que perdió en la presente temporada.

En las últimas semanas, el volante nacional no ha jugado regularmente con Bayern a causa de las lesiones musculares y además porque perdió confianza de parte del profesor Niko Kovac.

Juventus, Milan, Nápoles y Arsenal, entre otros, serían los equipos interesados en Rodríguez Rubio, que será el guía del seleccionado colombiano en la próxima Copa América.