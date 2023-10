James Rodríguez, rajado y de "actuación discreta": todo mal en Sao Paulo frente a Palmeiras

Palmeiras le propinó un humillante 5-0 al Sao Paulo donde milita el volante colombiano James Rodríguez , con dobletes del uruguayo Joaquín Piquerez y el brasileño Breno Lopes, y otro tanto más de Marcos Rocha. En el 'verdao' estuvo presente Richard Ríos, quien se reportó con una asistencia.

En cuanto al desempeño del '19' de Sao Paulo, que partió como inicialista contra el Palmeiras en el Allianz Parque, no fue del todo buena, fue más bien discreta y eso se vio evidenciado después cuando el director técnico del 'tricolor', Dorival Júnior, decidió relevar a James Rodríguez para la parte complementaria.

Lo cierto es que luego de un desempeño no tan favorable para Rodríguez Rubio con la camiseta del Sao Paulo frente al 'verdao', en la prensa brasileña no dudaron en calificar el rendimiento del futbolista de la Selección Colombia y este no fue del todo positivo, terminó 'rajado'.

'Globo Sporte', uno de los diarios más reconocidos en la prensa deportiva brasileña, puntuó a James Rodríguez con un 4 de calificación. Mientras que los fanáticos del Sao Paulo le dieron como nota un bajo 2.3.

Igualmente se leyó lo siguiente en la reseña que 'Globo Sporte' escribió para hablar de la presentación del exjugador del Real Madrid frente al Palmeiras en el Allianz Parque: "Actuación muy discreta, incluso con las menores obligaciones defensivas de ser el atleta en la primera pelea. Abandonó el partido en el descanso por una enorme desventaja".

James Rodríguez con Sao Paulo - Foto: Wagner Meier/Getty Images

El desempeño de James Rodríguez contra el 'verdao' hace opacar el brillante rendimiento que tuvo hace algunos días en el triunfo por 3-0 sobre el Gremio, y en el que '19' del 'tricolor' se reportó con un par de asistencias; realizó un gran desempeño en el campo y recibió toda clase de elogios no sólo de sus compañeros de equipo, de la prensa brasileña y hasta de su propio técnico, Dorival Júnior.

¿Cuál es el próximo partido de James Rodríguez con el Sao Paulo?

El siguiente reto del conjunto 'tricolor' será el domingo 29 de octubre cuando se enfrenten al Paranaense, en condición de visitante. El partido será a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.

¿Cómo va el Sao Paulo en el Brasileirao?

Luego de 29 jornadas disputadas, el Sao Paulo donde milita James Rodríguez se ubica en la casilla número 10 del Brasileirao con 38 puntos.

Los números de James Rodríguez en el Brasileirao

497 minutos disputados, que se reparten en nueve partidos jugados, partiendo como titular en siete ocasiones y en los dos restantes ingresando como alternativa desde el banco. Además ha convertido un gol.