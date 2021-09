James Rodríguez recibió críticas de un exjugador del Everton: “Está ganando mucho dinero”

En Inglaterra hay muchas incógnitas y también comentarios sobre el futuro de James Rodríguez , en el Everton, y exfutbolistas han opinado sobre lo que vive el jugador cucuteño.

En esta oportunidad fue Marcus Bent, quien fue delantero en el equipo ‘toffee’, y en las últimas horas decidió hablar del colombiano.

“Las redes sociales son algo enorme en este momento. No siento que debiera haberlo dicho o que los jugadores no confíen en él”, afirmó de entrada al portal ‘This is fútbol’, sobre las palabras de James semanas atrás, diciendo que no sabía contra qué equipo jugaba el Everton la siguiente fecha.

Además, Bent señaló a Rodríguez Rubio por eso, y afirmó que eso no fue algo adecuado contra el club inglés, que deberá decidir pronto qué hacer con él.

Publicidad

“Creo que estarán detrás de él. Creo que el club se sentirá un poco irrespetado por eso, pero está ganando mucho dinero. Ya veremos si quieren retenerlo ahora o moverlo en enero”, finalizó