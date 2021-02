James Rodríguez recordó sus primeros 'pinitos': "Desde los 4 años estoy con un balón de fútbol"

James Rodríguez sigue siendo un hombre clave, tanto en la Selección Colombia, como en el Everton, de Inglaterra. Su carrera en el fútbol internacional ha estado llena de buenos momentos en el Porto, Monaco, Real Madrid y Bayern Munich.

En un formato llamado ‘La Interna’, los medios oficiales de la Selección Colombia le preguntaron por varios temas de su carrera profesional al ‘10’ de la ‘tricolor’.

¿Cuándo empezó la pasión por el fútbol?

A los 4,5 años. Desde que tengo uso de razón, creo que estoy con un balón siempre.

¿Liga española, alemana o inglesa?

En todas tuve un excelente nivel. En España jugué bien con el Real Madrid, jugué 126 partidos; hice muchos goles y asistencias. En el Bayern, jugué en un nivel impresionante. Ahora que estoy en la Premier, estoy aprendiendo de un nuevo fútbol. Me gusta aprender todos los días, soy muy curioso en el mi trabajo y espero que todo salga bien.

¿Cómo han sentido el apoyo de los colombianos al Everton?

Muy bien. Para el club es muy importante. Hay mucho apoyo desde sudamerica, en especial en nuestro país, porque estamos Yerry (Mina) y yo. Estoy agradecido con el club porque me han recibido de buena manera.

¿Es más fácil llegar a un club cuando hay otro colombiano?

Sí. Cuando yo llegué al Porto, estaba Fredy (Guarín), Falcao (García) y en el Everton, pues estaba Yerry Mina. Él ya llevaba dos años allá y fue más cómodo tanto para mí como para él.

Un sueño por cumplir...

Afortunadamente, he cumplido algunos en los equipos que he estado. He ganado títulos y cosas importantes. He jugado en clubes grandes. Lo que quiero es ser feliz jugando fútbol.