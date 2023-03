James Rodríguez, recuperado y listo para un partidazo entre Olympiacos y AEK Atenas

Olympiacos quiere sumar tres puntos más antes del final de la temporada de la Liga de Grecia 2022/23. Por eso, este domingo, para el partidazo contra el AEK Atenas, volverá a la cancha James Rodríguez.

El volante cucuteño se encontraba lesionado, pero se recuperó, está en óptimas condiciones y se puso a las órdenes del técnico español Míchel González, quien lo vio bien y lo convocó para el encuentro de la jornada dominical.

Olympiacos se medirá al siempre difícil AEK Atenas, a las 12:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Spyros Louis, donde oficia como local el elenco amarillo y negro de Grecia.

El duelo de este domingo será por la última fecha de la Liga de Grecia 2022/23, y actualmente los de El Pireo, donde milita James Rodríguez, están de terceros en la tabla de posiciones, con 53 puntos, a seis unidades del líder, que precisamente es el AEK. El segundo es el Panathinaikos, que tiene 58 puntos.

Por eso, el encuentro tendrá como atractivo la lucha por el título, por lo que el Panathinaikos se enfrentará a la misma hora al Atromitos Athinon.

Pero más allá de la definición por el trofeo de la Liga de Grecia, en Olympiacos se alegran por el regreso de la estrella James Rodríguez, quien se consolidó rápidamente en la titular, y su aporte ofensivo fue clave para que los blanquirrojos pelearan hasta el final por el campeonato.

Hasta la fecha, el ‘10’ colombiano ha disputado 20 partidos, entre la Liga y la Copa, y ha marcado cinco goles y ha dado cinco asistencias, en 17 encuentros por el campeonato griego, dejando ver su calidad, técnica y siendo pieza fundamental.

James Rodríguez se perdió tres duelos con Olympiacos: el triunfo 3-0 sobre Lamia, el empate 0-0 con Panathianikos y la victoria 6-0 contra Levadiakos.

Ahora, además del partido contra AEK Atenas, este domingo, por la Liga, el próximo jueves 13 de abril, deberán nuevamente enfrentarse estos dos equipos, pero por la vuelta de las semifinales de la Copa de Grecia. La ventaja la tienen los amarillos y negros, con un marcador de 3-0.

Cabe recordar que el futuro de James Rodríguez no está definido para la próxima temporada. Tras su buena campaña con el Olympiacos, tras dejar el Al-Rayyan, de Qatar, donde no pudo brillar y las lesiones lo aquejaron, encontró su lugar en el cuadro heleno, pero aún no se sabe si renovará contrato o si volverá a alguna de las cinco ligas más importantes de Europa.