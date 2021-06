James Rodríguez encendió las redes sociales. En medio de un Instagram Live, con Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, el cutueño habló sobre diversos temas, entre ellos con relación a su futuro.

Y es que tras la salida de Carlo Ancelotti, rumbo al Real Madrid, se ha especulado mucho con relación a la posibilidad de que el mediocampista no continúe en las filas del Everton para sumarse a la plantilla 'merengue'.

Ver > James Rodríguez: "De 80 partidos con la Selección , he jugado cinco mal, no me vengan con huevon..."

Por eso, 'Teo' no dudó un segundo en preguntarle, "¿vas para el Real Madrid?", a lo que James, entre risas al comienzo de su respuesta, respondió sin problema.

"No sé. Creo que no, pero estamos viendo. Si me quedo otro año más en el Everton, estamos bien ahí", expresó Rodríguez Rubio.

Le puede interesar > Copa América 2021: buenas noticias para la Selección Argentina, contará con Franco Armani

Ante dicha declaración, Gutiérrez, en tono jocoso, le dijo: "me avisas para alistar el avión. Muchos dicen que como Ancelotti se fue para allá pues".

Hasta el momento y mientras disfruta de sus vacaciones, tras finalizar su primera temporada en la Premier League, James continúa vinculado a los 'toffees'.