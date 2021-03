James Rodríguez rompió el silencio: reveló las razones por las que ha estado ausente con Everton

James Rodríguez rompió el silencio este jueves y reveló las razones por las que ha estado ausente en los recientes juegos del Everton , en la Premier League .

"Venía hace muchos meses con muchas molestias que no me dejaban estar bien, entonces tuve que parar y creo que en un par de días más estaré jugando. No es nada así grave, pero me tenía que recuperar", aseguró Rodríguez, durante una transmisión en vivo.

"Quiero acabar bien la temporada, para todo lo que viene a finales de marzo, abril y mayo. Viene la Copa América, también. Por eso quise parar un poco, primero la salud", agregó el mediocampista.

Rodríguez Rubio se ha perdido los tres últimos encuentros de la Premier, frente al Southampton, Albion y Chelsea. Su última participación con los 'toffees' fue en el triunfo 2-0 sobre el Liverpool, el pasado 20 de febrero.

Everton, que lucha por clasificarse para torneo europeos, jugará este sábado frente al Burnley, a las 12:30 p.m. (hora colombiana).

Carlo Ancelotti , DT de los 'blues', aún no confirma si tendrá en cuenta al '10' de la Selección Colombia .