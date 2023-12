James Rodríguez se iría de Sao Paulo, pero seguiría en otro grande del fútbol de Brasil

🚨EXCLUSIVA🚨



Fluminense ja iniciou os contatos com o meia James Rodríguez, que está de saída do São Paulo.



O jogador é pedido do técnico Fernando Diniz e também passou pelo crivo de Marcelo, quem tem James como um de seus melhores amigos.



E ai, tricolor, gostou? 🇮🇹⌛️ pic.twitter.com/jIXyhyrCUx