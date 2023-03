James Rodríguez se perderá un nuevo partido con Olympiacos: no está en los convocados para la Copa

La noticia que ningún aficionado de Olympiacos quería escuchar se hizo oficial este martes: James Rodríguez no fue convocado para el partido frente al AEK Atenas. Los dirigidos por Míchel González tienen una difícil prueba este miércoles en la semifinal de la Copa de Grecia, donde tendrán que recibir a su rival de la capital griega con la necesidad de revertir un resultado adverso de 3-0 tras lo sucedido en el compromiso de ida.

Conscientes de la dificultad del encuentro y lo que requieren para poderle dar vuelta a un compromiso en el que se juegan el paso a una final, esperaban poder tener a sus mejores hombres, entre los que se encontraba el del cucuteño. Si bien, Rodríguez Rubio no pudo actuar en el clásico frente a Panathinaikos del fin de semana, esperaban que pudiera ser tenido en cuenta para el partido de este miércoles, no obstante, el conjunto de El Pireo publicó el listado de convocados y una vez más no apareció el nombre del exReal Madrid.

