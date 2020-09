James Rodríguez: “Sé que es una liga fuerte, espero jugar con mucha calidad para el Everton”

James Rodríguez ya 'debutó' en su primera rueda de prensa como jugador del Everton. Este jueves dio sus primeras declaraciones a los medios y se ve con confianza e ilusionado de conseguir objetivos superlativos.

Yerry Mina, listo y a la orden: el zaguero colombiano, disponible para Tottenham vs. Everton

“Espero que este año sea top también y que pueda ayudar al club para que consiga cosas grandes, es un club que quiere cosas buenas. Veo que están haciendo algo serio y es un club que tiene historia, años y por ende, debe ser un club que gane cosas. Vamos día a día y esperemos hacer cosas buenas”, dijo de entrada el cucuteño.

En el contacto con los periodistas también estuvo Carlo Ancelotti, el entrenador de Everton y quien recomendó la contratación del colombiano para la temporada que se avecina.

Acá más declaraciones de James Rodríguez.

*Sus expectativas

Publicidad

“Uno siempre quiere más, yo soy alguien que quiere cada día cosas nuevas, estoy en una liga nueva, es una liga grande y quiero hacer cosas grandes acá y cada día soy alguien que quiere aprender cosas, ver cosas nuevas y soy muy curioso con eso. Para eso estoy aquí, para poder ver cosas, estoy en club bueno y voy a poder hacer cosas grandes. Estoy con un entrenador que sabe cómo es todo y un 'staff' bueno, con el que yo ya trabajé”.

*Adaptación al Everton

“Yo he visto que hay mucha calidad, que hay jugadores que tienen buena técnica y eso es bueno para lo que queremos. Yo creo que estoy intentando hacer cosas buenas y estoy entrenando hace unos días. Y veo que hay cosas buenas. Hay futuro para lo que el club quiere, el primer partido es en unos días y hay que hacer las cosas bien, poder ir partido a partido para ganar lo que todos queremos”.

Lionel Messi, comprometido: se entrenó a pesar del día de descanso que dieron en el Barcelona

Publicidad

*El proyecto del Everton

“Es un club que quiere conseguir cosas, esto no es algo que va a ser rápido, esto es un proyecto y veo que hay cosas para poder ganar. Eso es lo que uno ve, uno ve esos puntos y pueden ir serio y ganar cosas en unos meses o en unos años”.

*Reto en el fútbol de Inglaterra

“Yo siempre digo que el fútbol es igual en todo lado, si tienes talento y calidad puedes jugar hasta en otro mundo, sabemos que es una liga dura y fuerte. Espero poder estar rápido bien y poder jugar con mucha calidad también”.

*Trabajar con Carlo Ancelotti

“Quería otra vez estar con él, tanto que en el 2014 tuve un año top con él y siempre tuvimos un buen ‘feeling’. Ya que estamos aquí, en un club bueno, con historia y ahora busco poder jugar. Estar acá con él es una buena chance de hacer cosas buenas juntos y le demos al club triunfos”.

Publicidad

Anderson Arroyo, entrenando y a la espera de poder quedarse en el Tondela, de Portugal

*La publicidad de su fichaje

“Es bueno para el club y para mí también, no le doy mucha bola a eso, solo quiero jugar al fútbol, el foco mío está en otras cosas, quiero entrenar día a día y son cosas que yo no me fijo mucho, algo que pasa afuera, el foco mío esta es aquí y todo lo que quiero hacer acá”.

*Los hinchas del Everton

Publicidad

“Para mí es algo lindo, los fans tienen mucha pasión, eso es bueno, hace que los que estemos acá demos todo, me siento feliz, he visto que sienten cariño y están felices de que yo esté acá. Es cariño mutuo y espero darlo todo para que estén felices”.