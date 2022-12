James Rodríguez se siente cómodo en Múnich: “No se si seguiré en Bayern, pero estoy feliz aquí”

El mediocampista colombiano, quien desconoce si el elenco bávaro ejercerá la opción de compra que tienen por él, dio una entrevista a ‘Bild’ en la que habló de cuando definirá su futuro y hasta de su noviazgo con Shannon de Lima.

James Rodríguez no se quiere ir de Múnich. Y es que, a pesar de no ser tan protagonista en la presente temporada, el ‘10’ de la Selección Colombia dijo sentirse “feliz” en Alemania, pero no sabe si se quedará.

El volante dijo en una entrevista a ‘Bild’ en la que se refirió a cuando se definirá su futuro y fue concreto al responder que "no sé, todo lo que puedo decir es que estoy feliz aquí, me siento bien. Lo veremos en la semana que viene".

Cabe recordar que el Bayern Múnich tiene una opción de compra de 42 millones de euros por parte del Real Madrid, dueño de los derechos deportivos de James, y que tendrán que definir a más tardar en junio, cuando se vence el préstamo.

Por otra parte, Rodríguez Rubio habló de su relación con la modelo venezolana Shannon de Lima , y confirmó que "vivimos juntos y tenemos una buena relación".

