James Rodríguez se sinceró y reveló el motivo de su salida en Everton: "A mí me sacó Rafael Benítez"

James Rodríguez nuevamente se ha convertido en tendencia mundial, pero no necesariamente por su actuación en las canchas con Olympiacos, donde ha tenido un gran rendimiento desde su llegada, al punto de ser elegido como el jugador del mes; sino por unas 'picantes' declaraciones, donde reveló el real motivo por el cual se dio su salida del Everton de Inglaterra.

Bien es sabido que el colombiano, en el último tiempo, se le ha reconocido por volverse cercano con el tema de los 'streaming' y demás, siendo Twitch la plataforma utilizada por él, y unos cuantos futbolistas más, para charlar un rato con las personas, así como lo hizo el entrenador español Luis Enrique, en el Mundial Qatar 2022.

En esta ocasión, James Rodríguez se reunió digitalmente con Ricardinho, un jugador de fútbol sala portugués, que tiene gran cercanía con el colombiano, por lo que, el espacio se sintió muy natural y familiar, tanto que el '10' aprovechó para confesar algunas situaciones vividas en el fútbol.

Una de ellas, la causa por la que el exReal Madrid salió del Everton, de Inglaterra, donde él mismo lo manifestó, se sentía bien en lo personal y futbolístico: "Allí estuve un año, pero me hubiera gustado que fuera más tiempo. Me fue bien, muy bien, yo salgo por un entrenador, porque si no, me quedaba".

Cabe resaltar que el encargado del banquillo de los 'toffees' para ese momento era el español Rafael Benítez, quien ya se había encontrado con el 'cafetero' en el conjunto 'merengue', donde ya había hecho evidente su disgusto hacia el cucuteño, que reveló cómo fue la charla con él, que culminó en su salida: "El entrenador me dijo el primer día de la pretemporada: 'tú ya estás mayor, ya tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, con energía. Así que búscate club'".

Frente a esa situación, Rodríguez aceptó comunicarse con un encargado de la interna del Everton, avisándolos acerca de las consecuencias e impacto negativo de este DT: "Yo le dije a un dirigente, a los tres meses este va a estar fuera, yo ya he trabajado con él. Le dije a los tres meses búscame y a los tres meses ya estaba fuera. Luego vino (Frank) Lampard, ha ganado algunos partidos y ha logrado salvar el club".

Rafael Benítez fue destituido del equipo en enero del 2022, dejando al club al borde del descenso, situación que pudo evitar Frank Lampard, sin embargo, después de iniciar una nueva temporada al cargo de Everton, que está actualmente en los últimos puestos, nuevamente en zona de descenso, fue removido del cargo.

James Rodríguez completó un total de 26 partidos con los 'toffees', convirtió seis anotaciones y dio nueve asistencias durante la temporada 2020/2021, a cargo de Carlo Ancelotti, con quien lideraron la Premier League durante las primeras jornadas de dicho año, así como lo mencionó el colombiano en su espacio virtual.