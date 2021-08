James Rodríguez: "Si no conoces mi día a día no puedes hablar de mí, no me gusta que mientan"

Ya se volvió normal que James Rodríguez haga transmisiones en Twitch. Este martes no fue la excepción y estuvo en vivo con Yerry Mina, su 'panita' en la Selección Colombia y el Everton, de Inglaterra.

En el tiempo que duró hablando con su compañero y las personas que estuvieron viendo el video, el jugador expresó cómo se siente para el inicio de la Premier League, el próximo fin de semana.

"Físicamente me estoy sintiendo bien como hace muchos meses no me sentía, estamos preparado para todo lo que viene", indicó.

Además, dijo que Everton "Es un club que no es el mejor, pero que se puede competir...".

También, el cucuteño tuvo tiempo para hablar sobre las versiones que salen a la luz de su vida privada. Dejó claro que no esta de acuerdo con varias cosas que dicen.

Publicidad

"Hay gente que habla, pero si no conoces mi día a día, tienes que callar, hay mucha gente y prensa que lo dice, pero no es así, tienen que venir acá y cuando estés un mes conmigo habla lo que quieras, con lo que yo no voy es que mientan", añadió.

De otro lado, recordó algunos jugadores con los que compartió equipo en el fútbol europeo y entregó los mejores que ha tenido a su lado.

"Yo coincidí con muchos monstros, me encantan Luka Modric, Arjen Robben, Frank Ribery, son unas fieras, Karim Benzema, Falcao García también", concluyó.

No olvide que toda la información de los colombianos en el exterior puede encontrarla en Gol Caracol y www.GolCaracol.com.