James Rodríguez: "Si tengo que irme del Bayern Múnich porque no juego, me iré"

El volante colombiano, quien se encuentra en proceso de recuperación de su lesión rodilla, visitó a un grupo de hinchas del club ‘bávaro’ este lunes.

El centrocampista colombiano James Rodríguez dijo que le gustaría quedarse en el Bayern, pero aclaró que no puede "prometer nada" y que, si tiene que marcharse por falta de minutos, se marchará.

"No puedo prometer nada. Si tengo que irme porque no juego, me iré. Pero me gustaría quedarme porque siento el cariño de los aficionados y de toda la familia del Bayern", dijo James en una visita a hinchas del Bayern.

James está cedido por el Real Madrid y el Bayern que tiene una opción de compra por él que puede ejecutar hasta el 15 de junio de 2019 con el pago de 42 millones de euros.

Recientemente, el presidente del consejo directivo del Bayern, Karlheinz Rummenigge, dijo que todavía era demasiado pronto para hablar del tema.

James admitió este lunes que su situación ahora en el Bayern es distinta a la de su primer año debido a que está jugando menos que la temporada anterior.

Además, el colombiano será baja probablemente hasta el final del año por un problema de rodilla, aunque se mostró optimista sobre la lesión y confía en que la recuperación será rápida.

"Otra vez me siento bien. Creo que en una o dos semanas podré entrenar plenamente", señaló.

No obstante, aunque ese pronóstico se cumpla, las posibilidades de que llegue a estar en forma para volver a jugar antes de la pausa de invierno son escasas.

Un año más, una de las tradiciones más bonitas del #FCBayern. 👌🔴⚪



La visita a los clubes de fans está en marcha. 😊#MiaSanMia pic.twitter.com/f7NhvLIBt5 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) December 2, 2018

