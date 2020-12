"James Rodríguez sigue siendo de lo mejor de Everton, ya sea con tres o 23 grados"

El presente del Everton no es nada bueno y James Rodríguez , como su principal estrella, es el foco de críticas y uno de los responsables para la prensa de Inglaterra.

"Tenemos fuera a James Rodríguez, no pudo entrenar en la presente semana": baja para Everton

Y es que el volante cucuteño tuvo un prometedor inicio de temporada, con tres goles y cuatro asistencias que ayudaron a que los 'Toffees' cosecharan puntaje perfecto en sus primeras cuatro salidas por Premier League . Ahora, el panorama ha cambiado y el conjunto 'Blue' apenas ganó uno de sus últimos siete encuentros, de los cuales cuatro fueron derrotas.

En los últimos días, James fue objeto de críticas por Gabriel Agbonlahor, exdelantero del Aston Villa, quien aseguró que el colombiano no sería titular "si Everton tuviera más jugadores de calidad en el banquillo". Además, atribuyó el frío de Inglaterra como la razón principal del bajo rendimiento de Rodríguez Rubio.

No obstante, el día de hoy le salieron varios defensores en Inglaterra al volante de 29 años. El portal 'Football 365' escribió que "si fuera James, no estaría perdiendo demasiado el sueño por Agbonlahor cuestionando mi ritmo de trabajo, y la verdad es que el colombiano sigue siendo posiblemente el mejor jugador en este lado del Everton, ya sea a 3 grados o 23 grados afuera".

Por su lado, el diario 'The Guardian' no esquivó que el rendimiento de James Rodríguez ha bajado con respecto al inicio de temporada a la par de los malos resultados del Everton, pero no sin destacar que el '19' ha vuelto a mostrar destellos de talento en los últimos partidos y que ilusionan con un pronto retorno a su mejor nivel.

"En la tabla de rendimiento de los últimos siete partidos de la Premier League, el Everton está entre los últimos cuatro, con solo West Brom, Arsenal y Sheffield United por debajo. Es una depresión alarmante para un equipo que comenzó la temporada como un galgo premiado saliendo de las trampas.", dijo el rotativo en un primer momento.

"Los problemas del Everton coincidieron con las menguantes contribuciones de James Rodríguez luego de su excelente comienzo, pero el colombiano mostró signos de un regreso a la forma frente a Burnley el fin de semana pasado, lo que sugiere que su anterior apatía bien podría deberse a un agotador programa de viajes en dos descansos internacionales, que cualquier falta de inclinación o entusiasmo". continuó 'The Guardian'.

El partido de este sábado entre Everton y Chelsea suponía una prueba de fuego y una oportunidad excepcional para que James Rodríguez callara las críticas y demostrara de nuevo todo su talento ayudando a los 'Toffees' a recuperar la senda del triunfo contra uno de los favoritos a ganar la Premier League. Pero en la mañana de hoy, Carlo Ancelotti confirmó en rueda de prensa que el colombiano será baja para el mencionado duelo a causa de unas dolencias físicas.