James Rodríguez, sin dudas: "Físicamente me siento en condiciones de competir, acá o en otro lado"

En las últimas semanas son habituales las apariciones en la plataforma Twitch de James Rodríguez, quien sigue trabajando con sus compañeros en Everton y aún no sabe si seguirá en el equipo de la Premier League de Inglaterra.

James Rodríguez: "No sé si vaya en septiembre a la Selección Colombia"

El astro colombiano fue sincero y abierto cuando salió en la conversación el tema relacionado con su estado de forma.

"Me estoy sintiendo bien, entrenándome fuerte, enfocadito, y físicamente me siento en condiciones de competir ya sea acá o en otro lugar, que no sabemos", dijo Rodríguez Rubio de entrada.

El volante agregó y fue reiterativo en "que estoy bien, hace mucho tiempo no me sentía así. Estoy focus con eso".

James Rodríguez también analizó lo sucedido en el partido de preparación del sábado pasado, cuando Everton cayó 4-0 con Manchester United.

"Hoy tuve el dia libre, jugamos, bueno jugaron con nosotros, nos metieron 4 los del United. El domingo entrenamos, hoy tuvimos el día libre y mañana entrenamos. Qué pela nos dieron, menos mal era un partido amistoso. No me gusta perder, pero bueno ya pasaron dos días y se lo toma uno más tranquilo".