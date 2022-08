James Rodríguez, sin rodeos: explicó su situación en Catar y el porqué se quiere ir de Al-Rayyan

Luego de haber defendido las camisetas de Envigado (Colombia), Banfield (Argentina), Porto (Portugal), Mónaco (Francia), Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania) y Everton (Inglaterra), James Rodríguez tomó una sorpresiva decisión, al fichar con Al-Rayyan (Catar). Allí, llegó en septiembre de 2021, con la maleta llena de ilusiones, pero rápidamente todo se desvaneció.

Los resultados no han sido los mejores para el equipo, el mediocampista no ha sumado los minutos esperados debido a una que otra lesión y, sumado a otras cosas, eso ha hecho que desee irse ya de la liga de dicho país. Sobre este tema, el volante habló este miércoles 31 de agosto, en una extensa entrevista con 'El Chiringuito TV', revelando varios detalles y razones de su decisión.

"En Catar la vida es muy tranquila, pero en el fútbol falta mucho; por eso es que quiero irme. Ahora, todos los equipos ahora quieren fichar jugadores jóvenes y yo ya tengo 31 años, entonces que fichen un futbolista de esas edad no es fácil y quieren poner todas las condiciones. Eso sí, he aprendido que de todo lo malo, se sacan cosas muy buenas", afirmó de entrada el volante.

Pero no fue lo único que dijo y continuó: "Los equipos buscan jugadores jóvenes, físicos, que aporten ese tema. Para mí, el fútbol cambió y, ahora, pagan 100 palos por alguien que solo ha jugado siete meses y no digo que no valgan lo que valen, pero ha cambiado mucho toda esta dinámica; hay poco tiempo para definir las cosas, no tengo claro qué pasará y debemos esperar más".

Celebración de James Rodríguez, tras su gol con Al-Rayyan Instagram de Al-Rayyan

Allí, en esa misma entrevista, James Rodríguez no desaprovechó la oportunidad y le hizo un guiño al Valencia CF, al expresar que "no sé lo que va a pasar, hay opciones y vamos contra el tiempo, si me tengo que quedar un año más, está bien; Valencia no está mal, me iría hasta caminando y me bajaría el sueldo, si quieren alguien que le ponga pases a Edinson Cavani, aquí está James".