James Rodríguez, sin rodeos: “Falta poco para el retiro, no quiero jugar hasta muy mayor”

James Rodríguez siempre habla sin tantos rodeos, va directo y al grano y así se mostró en las últimas horas en una entrevista que le realizó la oficina de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol.

James Rodríguez, de nuevo a la cancha con Everton: el parte oficial desde su club

Publicidad

En esta conversación publicada en las redes sociales de la FCF, el ‘10’ de la Selección Colombia comenzó hablando de lo que representan para él los partidos que disputa con la ‘tricolor’.

“Todos los partidos con esta camiseta son importantísimos, creo que tengo como 79 u 80 ya jugados, y todos los tomo con una importancia grande, así sean amistosos. Cuando te pones la camiseta, tienes que darlo todo siempre, porque estás jugando por un país entero, siempre quise estar aquí”, afirmó.

Aunque una de las respuestas que más causó inquietud fue la relacionada con los plazos que se pone para su retiro. Y en ese momento, la respuesta resultó contundente.

“No he pensado mucho, no sé decir el sitio exacto en el que me gustaría retirarme, falta poco, no quiero jugar hasta muy mayor, pero con todos estos años quiero disfrutar al máximo. Hace cuanto que tenía 20 años y el tiempo pasa rapidísimo, quiero siempre aprender, ayudar a los jugadores jóvenes que vienen porque yo también pasé por todo esto, y toda esta camada que tiene 30 de para arriba, falta poco, entonces tenemos que ser felices cada vez que venimos”, aseveró.

Publicidad

James Rodríguez y la declaración de amor para una de las mujeres de su vida

Más declaraciones de James Rodríguez:

Publicidad

*Lo que le falta con la Selección Colombia

“Ganar alguna copa, ya he conseguido cosas importantes con esta camiseta y porque no ganar un título, es un sueño mío y creo que de todos los que estamos en ese proceso”.

*Algo que le falte a nivel personal

“Poder estar en un 11 de la FIFA que estuve cerca, sé que ahora es más complicado, hay mucha competencia, y si llega bien y de lo contrario, estaré tranquilo”.

Publicidad

*Su admiración y respeto por Falcao

“Es un orgullo grande jugar con él, en Porto, en Mónaco, Falcao es alguien que admiro mucho y me pone muy orgulloso haber jugado con el y esperemos en la sele podamos estar mucho tiempo más”.

Publicidad